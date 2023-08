Ez Abde zweifelt an Barça-Zukunft – mehrere Angebote liegen vor

In den ersten beiden Saisonspielen ist Ez Abde nicht auf seine sportlichen Kosten gekommen. Daraus könnte das Toptalent Konsequenzen ziehen und Barça noch verlassen.

Die Listen, die aufzeigen, welche Spieler den FC Barcelona noch verlassen sollen, haben nicht unbedingt den Namen Ez Abde inbegriffen. Der 21-Jährige gilt als großes Talent, soll entsprechend gefördert und regelmäßig eingesetzt werden.

Ez Abde am Wochenende das letzte Mal für Barça?

In den ersten beiden Meisterschaftsspielen spielte Ez Abde eine Halbzeit und wurde in den letzten 20 Minuten eingewechselt. Das reicht ihm offenbar nicht aus. Nach Informationen des Barça-nahen Streamers Gerard Romero will Ez Abde nach dem nächsten Spiel über seine Zukunft entscheiden.

Sollten seine Spielanteile in der Auswärtspartie gegen den FC Villarreal (Sonntag, 17.30 Uhr) also wieder nicht den persönlichen Ansprüchen genügen, könnte sich Ez Abde für eine Veränderung entscheiden. Der marokkanische WM-Teilnehmer war vergangene Saison an Osasuna verliehen worden.

Barça-Talent Ez Abde liegen viele Angebote vor

Ez Abde zweifelt angesichts der bisher geringen Einsatzzeiten unter Xavi Hernandez trotz des noch bis 2026 gültigen Vertrags an seiner Zukunft bei Barça. Interessenten soll es zur Genüge geben. Betis Sevilla sowie Klubs aus Italien und der Premier League sollen Ez Abde bereits ein Angebot gemacht haben.

