Offensiv-Juwel Fabio Blanco trainiert bei Barça-Profis mit

Trainer Xavi beorderte Fabio Blanco in dieser Woche ins Training der Barça-Profis - Foto: / Getty Images

Fabio Blanco wechselte vor einem Jahr von Eintracht Frankfurt in die Zweitvertretung des FC Barcelona. Jetzt darf der Offensivspieler sein Können in der ersten Mannschaft unter Beweis stellen.

Fabio Blanco nahm in dieser Woche am Mannschaftstraining der Barça-Profis teil. Xavi Hernandez (42) wollte sich ein genaueres Bild von dem 18-Jährigen machen, der in Katalonien bis 2024 unter Vertrag steht und bisher noch nicht für die Profis auflief.

Blanco verbrachte große Teile seiner Ausbildung in der Nachwuchsabteilung des FC Valencia. 2021 buhlten zahlreiche Vereine aus Spanien, Italien und Deutschland um seine Dienste, nachdem sein Vertrag ausgelaufen war.

Eintracht Frankfurt bekam den Zuschlag im Transferrennen um den Youngster, der unter anderem auch bei Real Madrid Begehrlichkeiten weckte. Nach nur einem halben Jahr kehrte Blanco zurück nach Spanien, weil die in Aussicht gestellte Spielpraxis bei den Profis ausgeblieben war.