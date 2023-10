Lamine Yamal brach seinen LaLiga-Rekord - jetzt spricht Fabrice Olinga

Mit 16 Jahren, 2 Monaten und 25 Tagen übertraf Lamine Yamal den Rekord von Olinga um 11 Tage. Hätte Yamal gegen Granada nicht getroffen, der Rekord wäre aufgrund der Länderspielpause weiterhin in den Händen von Fabrice Olinga.

Olinga überrascht von Lamine Yamal

Der 27-Jährige, der aktuell in Rumänien beim FC Botosani tätig ist, nachdem er fast ein Jahr ohne Verein war, freut sich für den jungen Spanier, zeigt sich aber überrascht. "Yamal macht es gut, aber ich habe ihn aufgrund seiner Qualitäten nicht als einen Spieler gesehen, der in so jungen Jahren treffen kann, obwohl ich mich für ihn freue", so Olinga.

An seine Zeit beim FC Malaga und den Rekord als jüngster Torschütze erinnert sich Olinga gerne zurück: "Als ich 2012 dieses Tor schoss, wusste ich weder, dass dieser Rekord existierte, noch war er etwas, wonach ich suchte. Ich wollte einfach mein Debüt bei Málaga geben und der Mannschaft helfen."

Für seine eigene Zukunft wünscht sich Fabrice Olinga eine Rückkehr nach Malaga, falls möglich auf dem Fußballplatz: "Natürlich würde ich das gerne tun. Ich habe diese Stadt wirklich genossen, sie ist der Ort, an dem alles begann."

Olinga unzufrieden in Rumänien

In Rumänien ist der Kameruner unzufrieden, wie er im Interview verrät: "Die Wahrheit ist, dass ich mich sehr schlecht fühle...Rumänien war das Letzte, woran ich gedacht habe". Doch der 27-Jährige hatte keine anderen Angebote vorliegen und wollte nach einem Jahr ohne Verein einfach zurück auf dem Fußballplatz.

"Ich hatte gerade eine Sperre hinter mir und es war der einzige Verein, der meinen Vertrag annehmen wollte, ich wollte einfach nur spielen" , gibt der 19-fache kamerunische Nationalspieler ununwunden zu.

Nach zwölf Spieltagen belegt der ehemalige LaLiga-Spieler mit dem FC Botosani den letzten Tabellenplatz, was dem Linksaußen ebenfalls zu schaffen macht: "Wir verlieren jedes Spiel, das ist dramatisch".

