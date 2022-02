FC Barcelona : Falls Erling Haaland nicht kommt: Barça favorisiert ehemaligen BVB-Stürmer

Das Thema Erling Haaland wird insbesondere in Spanien nach wie vor extrem heiß gekocht. Der FC Barcelona, so der Tenor, ist besessen davon, den Stürmer von Borussia Dortmund im Sommer in den Kader zu holen. Kostenpunkt: 75 bis 90 Millionen Euro, zuzüglich Unmengen an Provisionen.

Sollte der Haaland-Deal, der bei normalem Menschenverstand unglaublich schwer zu realisieren sein wird, nicht klappen, haben die Azulgrana laut Sport mit Alexander Isak ihren Plan B festgelegt. Im Sommer vergangenen Jahres soll Barça schon kurz davor gewesen sein, den Schweden unter Vertrag zu nehmen. Isak dehnte sein Arbeitspapier bei Real Sociedad aber stattdessen langfristig bis 2026 aus.