FC Barcelona : Falls Haaland kommt: Memphis bereit für Barça-Abschied

Der FC Barcelona bemüht sich intensiv um Erling Haaland (21) und soll im Poker um dessen Verpflichtung gute Karten haben. Sollte der Norweger tatsächlich kommen, will Memphis Depay angeblich das Weite suchen.

Memphis Depay ist bereit, den FC Barcelona am Saisonende zu verlassen, wenn Erling Haaland im Camp Nou unterschreiben sollte. Das berichtet zumindest die spanische Sporttageszeitung Marca.

War der 28-Jährige unter Koeman noch gesetzt und Top-Torjäger der Katalanen, weht ihm unter Xavi mehr Gegenwind entgegen. Nach überstandener Verletzungspause kam Memphis Depay jüngst zweimal als Joker zum Einsatz – in beiden Partien traf er. Gegen Galatasaray (0:0) stand er am Donnerstag zwar in der Startelf, enttäuschte aber größtenteils und wurde ausgewechselt.

Memphis Depay soll von Xavi angeblich nicht das volle Vertrauen spüren, sein Vertrag ist noch bis 2023 gültig. Der einstige Eredivisie-Torschützenkönig (2014/2015 im Trikot von PSV Eindhoven) wird neben seinen Sturmpartnern Martin Braithwaite und Luuk de Jong als Abschiedskandidat gehandelt.