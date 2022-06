FC Barcelona Falls Ousmane Dembele geht: Angel di Maria als Barça-Notlösung?

Fünf Jahre später ist Angel di Maria ablösefrei zu haben. Allerdings ist der Rechtsaußen mittlerweile 34 Jahre alt. Dass er es trotzdem noch draufhat, zeigte der Routinier am Mittwochabend. Beim CONMEBOL-UEFA Cup of Champions erzielte er gegen Italien sehenswert den Führungstreffer beim 3:0-Erfolg.

Juve und Benfica baggern an Di Maria

An di Maria zeigt zurzeit Juventus Turin Interesse. Auch sein Ex-Verein Benfica Lissabon ist an einer Zusammenarbeit interessiert. Eilig hat es der Altmeister mit seiner Entscheidung nicht. "Man muss ruhig bleiben, bis jetzt denke ich nur an die Seleccion", erklärte er am Rande der Partie. "Am Sonntag gibt es das nächste Spiel und dann werde ich an die Familie denken."