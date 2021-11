FC Barcelona : Ansu Fati und Eric Garcia – Barça gibt Updates zu Verletzungen

Ansu Fati und Eric Garcia hatten in der ersten Halbzeit großen Anteil am 3:0-Vorsprung der Gäste. Erstgenannter sorgte in der fünften Minute beispielsweise für den Führungstreffer der Blaugranas. Nach dem Seitenwechsel blieben die zwei Stammkräfte jedoch in der Kabine, was sich auf dem Platz bemerkbar machte. Barça gab im Anschluss an die Partie die Gründe für die Auswechslungen bekannt.

"Stürmer Ansu Fati zog sich eine Muskelverletzung in seinem linken Oberschenkel zu", erklärte der Verein in seinem Statement. Bei seinem Teamkollegen sehe es ähnlich aus. "Verteidiger Eric Garcia verließ das Feld ebenfalls mit Beschwerden in seinem rechten Bein. Auch hier werden die Untersuchungen zeigen, wie ernst die Verletzung ist."