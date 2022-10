Alejandro Balde soll bis 2027 bei Barça unterschreiben

Wie die Fachzeitung Sport berichtet, will Barças Sportdirektor Mateu Alemany (59) zeitnah mit dem Eigengewächs verlängern. Balde rückte erst zu Beginn des letzten Jahres in die U19 der Katalanen vor. Im Juli 2022 erfolgte dann der endgültige Sprung in den Profikader, nachdem er zuvor unter Ex-Barça-Coach Ronald Koeman bereits sporadisch zum Einsatz gekommen war.

Unter Coach Xavi Hernandez (42) genießt der Linksverteidiger mittlerweile besonders in der Liga großes Vertrauen, wo er fast durchgehend in der Startelf steht. Der Youngster hat sogar Dauerbrenner Jordi Alba aus der ersten Elf verdrängt.

Balde-Berater in Gesprächen mit Barcelona

Baldes derzeitiger Kontrakt endet aktuell am 30. Juni 2024. Sein Klub hat vor, ihn langfristig bis 2027 zu binden. Star-Agent Jorge Mendes (56), der unter anderem auch Cristiano Ronaldo vertritt, ist schon mehrmals nach Barcelona gereist, um die bestmöglichen Konditionen für seinen Klienten auszuhandeln. Da Balde überhaupt nicht an einen Abgang aus dem Camp Nou denkt, dürften es relativ unkomplizierte Verhandlungen werden.