Barça bangt um Frenkie de Jong - Einsatz im Clasico mehr als fraglich

Mit Frenkie de Jong (26) verletzte sich ein Schlüsselspieler von Xavi (43) gegen Celta Vigo in der Liga am Sprunggelenk und fehlt Barça wohl wochenlang. Besonders bitter für die Katalanen und den Niederländer ist, dass in die Ausfallzeit auch El Clásico gegen den großen Rivalen Real Madrid fällt.