Schnellste Torschützen der Geschichte : FC Barcelona: Ferran Jutgla reiht sich hinter Gudjohnsen ein

Ferran Jutgla (22) traf am vergangenen Wochenende in seinem ersten Startelfeinsatz für den FC Barcelona bereits nach einer knappen Viertelstunde. Nur zwei Spieler in der Vereinsgeschichte erzielten ihre Debüttreffer noch schneller.