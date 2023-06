55-Millionen-Stürmer Ferran Torres vor Abschied von Barça?

Der Stern von Ferran Torres (23, Vertrag bis 2027) beim FC Barcelona ist in den vergangenen Monaten gesunken. Zieht es den spanischen Nationalstürmer zurück in die Premier League?

Der FC Barcelona will Lionel Messi zurückholen. Das ist kein Geheimnis. Der siebenfache Weltfußballer ist aber schwer zu finanzieren. Barça muss Gehalt einsparen, um die Auflagen der Primera Division in Sachen Financial Fairplay zu erfüllen.

Spielerverkäufe könnten das Gehaltsbudget der Katalanen entlasten und frisches Kapital durch Ablösesummen einbringen. Ein Spieler, der als Verkaufskandidat gehandelt wird, ist Ferran Torres.

Der flexible Stürmer trifft bei Barça (14 Tore in 70 Spielen) längst nicht so zuverlässig wie in der spanischen Nationalmannschaft (15 Tore in 35 Spielen) und ist hinter Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, Raphinha und Ansu Fati nur Stürmer Nummer fünf unter Xavi.