Robert Lewandowski ist nicht mehr so verbissen wie beim FC Bayern

Robert Lewandowski (35) sprach mit der Sport Bild über seine Zukunftspläne und ein mögliches Karriereende in Barcelona. Angebote aus Saudi-Arabien lassen den Stürmer kalt.

Auch einen Wechsel in die MLS zu Lionel Messi (36) ist für Lewandowski nach aktuellem Stand keine Option, obwohl er früher mit diesen Gedanken spielte: "Vor der Corona-Pandemie war dieser Gedanke fest in meinem Kopf. Aber irgendwie habe ich meine Meinung geändert nach dieser Pause." Den Grund liefert der Pole gleich hinterher: "Nach dem Kapitel Barcelona ist das nur schwer vorstellbar."

Mit der Sport Bild sprach der 35-jährige Pole über die Angebote aus Saudi-Arabien. "Daran denke ich jetzt nicht einmal. Ich bin super glücklich in Barcelona, auf dem Spielfeld, in der Stadt, mit meiner Familie", so der Ex-Bayern-Star.

Vor kurzem berichtete Transfermarktinsider Fabrizio Romano, dass einige Klubs aus Saudi-Arabien bei Robert Lewandowski vorstellig wurden, um ihn zu verpflichten. Der Pole jedoch habe die Angebote abgelehnt und will seine Karriere beim FC Barcelona fortsetzen.

Lewy liebt das Leben in Barcelona

Vor allem das Leben in Barcelona macht Lewandowski glücklich, in München stand der Fußballer im Vordergrund: "Vor Barcelona war ich ein wenig wie eine Maschine, hier bin ich mehr ein Mensch geworden."

Bei Barça hat der 35-Jährige hervorragend eingeschlagen und in 51 Spielen 36 Tore und elf Vorlagen gesammelt. Auf der Jagd nach Bestmarken ist der Pole aber etwas ruhiger geworden. "Rekorde zu brechen ist nicht mehr mein Hauptfokus", so Lewandowski.

Für den Neuner steht die Mannschaft im Vordergrund, mit der er nach der Meisterschaft in der vergangenen Saison auch in dieser Saison wieder Titeln sammeln will: "Das Wichtigste ist, dass ich meiner Mannschaft zum Sieg verhelfen und die Spiele genießen kann."

Lewandowski brach Bundesligatorrekord

In der Saison 2020/21 gelang Robert Lewandowski etwas Außergewöhnliches. Er brach den Bundesligatorrekord von Gerd Müller und erzielte sagenhafte 41 Tore. Damals war Lewy laut eigener Aussage sehr verbissen, jetzt mit dem baldigen Karriereende und seinen "letzten Jahren im Fußball, zwei, vielleicht drei" vor Augen ist er in dieser Hinsicht etwas ruhiger geworden.

Trotz alle dem strebt Lewandowski persönlich und mit seiner Mannschaft nach dem maximalen Erfolg: "Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich will weiterhin maximale Erfolge erzielen und Tore schießen. Aber ich bin nicht mehr so verbissen, wie ich es früher war", so der Rekordtorschütze der polnischen Nationalmannschaft.

