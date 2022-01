Mittelhandknochen gebrochen : FC Barcelona: Ronald Araujo erfolgreich operiert

Ronald Araujo (22) fehlt dem FC Barcelona im anstehenden Ligaspiel gegen Granada. Womöglich muss der Uruguayer auch in der Supercopa de Espana gegen Real Madrid passen.

Die Handverletzung hatte sich Araujo beim 2:1-Erfolg gegen Linares in der Copa del Rey zugezogen. Er musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Gegen Granada (Samstag, 18:30 Uhr) fällt er sicher aus.

Ronald Araujo musste sich am Freitag unters Messer legen. Beim Innenverteidiger des FC Barcelona wurde ein Bruch im zweiten und dritten Mittelhandknochen seiner rechten Hand operativ behandelt. Der Eingriff verlief erfolgreich.

Ob Araujo in der kommenden Woche gegen Real Madrid in der Supercopa (Mittwoch, 20:00 Uhr) auflaufen kann, ist noch offen. Barça-Trainer Xavi Hernandez zeigt sich wenig zuversichtlich. "Es wird nicht einfach für ihn, beim Superpokal dabei zu sein", erklärte der 41-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz.