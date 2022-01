FC Barcelona : Hinter dem Rücken: Bayern-Flirt mit Pedri belastet Verhältnis zum FC Barcelona

Die Katalanen stören sich nach SPORT1-Informationen an den Abwerbeversuchen der Münchener. So habe der deutsche Rekordmeister in den letzten Monaten Kontakt zu den Spielern Sergino Dest und Pedri aufgenommen, ohne es dem Verein der Profis zu melden. Eine sehr unübliche und fragwürdige Vorgehensweise.

"Es stimmt, dass Bayern mit Barça-Spielern im Austausch war, ohne Barça darüber zu informieren", bestätigte eine interne Quelle gegenüber SPORT1. "Ich würde nicht sagen, dass das Verhältnis zwischen den Klubs sehr schlecht ist, aber es ist sicherlich nicht mehr so wie früher." Die spanische Sportzeitung AS berichtete schon zum Ende des letzten Jahres über Bayerns hartnäckigen Transferversuche bei Pedri, die allerdings wiederholt scheiterten.