Irres GerÃ¼cht: BarÃ§a will Bayern-Edelreservist Matthijs de Ligt im Winter

"Die letzten vier Spiele habe ich nicht so viel gespielt, das ist furchtbar und natürlich nicht so schön", sagte Matthijs de Ligt vor etwa einer Woche über seine derzeitige Rolle des FC Bayern. In der Zwischenzeit ist das 4:3 in der Champions League gegen Manchester United dazugekommen, wo der 24-Jährige zum ersten Mal in dieser Saison komplett auf der Bank schmoren mussten.

Barça will Matthijs de Ligt zunächst ausleihen

Zur Aufhellung seines Gemütszustands dürfte das ganz und gar nicht beigetragen haben. Wie das spanische Portal todofichajes.com berichtet, plant Barça, de Ligt schon in den kommenden Monaten einen Ausweg aus seiner sportlich misslichen Lage zu bieten.

Demnach wollen die wirtschaftlich schwer angeschlagenen Blaugrana de Ligt im Januar zunächst auf Leihbasis verpflichten. Die Verhandlungen darüber hätten bereits begonnen. Dass sich der deutsche Rekordmeister auf so einen Deal einlässt, ist ausgeschlossen. Die verbreiteten Informationen sind so oder so mit Vorsicht zu genießen.