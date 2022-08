Primera Division FC Chelsea bietet Frenkie de Jong wahnwitziges Gehalt

Kommt in der Sache Frenkie de Jong doch noch mal Bewegung rein? Angeblich bietet der FC Chelsea dem Mittelfeldspieler des FC Barcelona ein absurdes Jahresgehalt.

Demnach könnte der Mittelfeldspieler in Zukunft an der Stamford Bridge stolze 18 Millionen Euro netto im Jahr verdienen. Wie die Reaktion des 25-Jährigen auf diese schwindelerregende Gehaltsofferte ausgefallen ist, bleibt ungeklärt.

Aufmerksame Verfolger dieser Causa dürften sich am Montag interessiert durch die sozialen Medien geklickt haben. Dort tauchte Videomaterial von de Jong auf, das ihn am Flughafen in Barcelona zeigt, um von dort nach London zu fliegen.