FC Liverpool verstärkt Interesse an Barça-Juwel Gavi

Im Januar hat der FC Barcelona die Vertragsverhandlungen mit Gavi wieder aufgenommen. Der Austausch bringt aber noch einige Ungereimtheiten mit sich, vor allem in Sachen Gehalt. Der FC Liverpool riecht Lunte.

Der FC Barcelona arbeitet seit Wochen vergeblich an der Verlängerung des Vertrags, der Gavi nur noch bis 2023 an den katalanischen Traditionsklub bindet. Mehrere Vereine behalten die Situation genau im Blick, der FC Liverpool hat sein Interesse an dem Shootingstar gemäß Sport sogar noch mal verstärkt. Gavis Ausstiegsklausel liegt bei 50 Millionen Euro.

In den Vertragsverhandlungen zwischen den Azulgrana und dem Team Gavi soll ein Missverhältnis in Sachen Gehaltsvorstellungen vorliegen. Das Eigengewächs verdient momentan lediglich 100.000 Euro im Jahr. Berater Ivan de la Pena soll eine deutliche Gehaltssteigerung fordern, die Gavis Standing rechtfertigt.