FC Barcelona : Fehlende Synergie: Wollte Xavi Aubameyang gar nicht haben?

"Mane und Aubameyang können dich im offenen Raum töten. Aber Barcelona braucht Spieler, die wissen, wie man sich auf engstem Raum bewegt", sagte Xavi damals laut der Tageszeitung The Sun.

Der Spanier nannte gleichzeitig einige Profis, die in der Vergangenheit glänzend in das Beuteschema passten: "Samuel Eto'o war perfekt...genau wie Luis Suarez." Diese Spieler hätten sich an die Philosophie des Vereins angepasst.