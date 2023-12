Joao Felix trifft gegen Atletico Madrid und jubelt ausgiebig

Schon mehrfach hat Joao Felix (24) keinen Hehl daraus gemacht, dass seine Zeit bei Atletico Madrid nicht gerade die einfachste war. Umso mehr blüht der 24-Jährige jetzt beim FC Barcelona auf, dem Verein, für den er nach eigener Aussage schon immer auflaufen wollte.

Joao Felix gibt Einblick in seine Gefühlswelt

Beim 1:0-Sieg am gestrigen Sonntag rang Joao Felix mit seinem Tor die Colchoneros im Topspiel nieder und bescherte dem FC Barcelona drei wichtige Punkte im Meisterschaftskampf. Beim Torjubel nahm sich der Portugiese, der offiziell noch bei Atletico Madrid unter Vertrag steht, nicht zurück. "Es war eine Erleichterung aufgrund der Ereignisse des letzten Sommers. Nur meine Familie und mein Umfeld wissen, was ich durchgemacht habe", erklärte der Offensivstar im Anschluss an die Begegnung.

Liebevolle Worte für Atletico-Mitspieler

Der Portugiese hatte im Anschluss aber noch versöhnliche Worte für seine ehemaligen Teamkollegen übrig: "Ich habe nichts gegen meine Mannschaftskollegen bei Atletico. Ich mag sie sehr und wünsche ihnen nur das Beste." Sie seien wie seine Familie, so Felix.

Joao Felix im Trikot von Atletico Madrid - Foto: Christian Bertrand / Dreamstime.com

Dank an Barça-Fans

Der Offensivspieler bekräftigte, dass er sich beim FC Barcelona sehr wohl und wichtig fühle und dankte den Fans für die Zuneigung, die sie ihm entgegenbringen: "Als ich zum ersten Mal hörte, dass die Fans meinen Namen riefen, konnte ich es nicht glauben, denn in einem so großen Verein wie diesem passiert das nicht oft. Ich werde weiterhin versuchen, dass sie meinen Namen rufen."

Felix durch vertragliche Situation im Fokus

Joao Felix war die gesamte Woche im Vorfeld des Spiels in den Schlagzeilen gewesen. Der Portugiese machte sich darüber aber keinen Kopf, wie er versicherte: "Für mich war es eine Woche wie jede andere. Ich beschränke mich auf meine Arbeit, ohne darüber nachzudenken, was über mich gesagt wird", sagte der Portugiese unbeeindruckt.

Der 24-Jährige richtet den Blick auf die kommende Aufgabe: "Es ist ein wichtiger Sieg. Wir wussten, wie schwierig dieses Spiel werden würde und haben die drei Punkte geholt, aber jetzt fokussieren wir uns schon auf Girona."

Der FC Barcelona empfängt den katalanischen Lokalrivalen am Sonntag um 21 Uhr in einem unerwarteten Topspiel. Girona, die eigentlich mit dem Ziel in die Saison gestartet waren nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, mischen plötzlich die Liga auf und haben punktgleich mit Real Madrid ein Vier-Punkte-Polster auf den FC Barcelona. Für die Blaugrana gilt somit verlieren verboten, um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

