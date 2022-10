Shootingstar Ferran Jutgla erklärt Wechsel von Barça nach Brügge

Während der FC Barcelona bereits zum zweiten Mal in Folge die Segel in der Vorrunde der Champions League streichen muss, steht der ehemalige Barcelona-Stürmer Ferran Jutgla mit dem FC Brüggesensationell im Achtelfinale. Jetzt spricht der Mittelstürmer über seinen Wechsel nach Belgien.

In der Champions League halfen vier Scorerpunkte des 32 Jahre jungen Mittelstürmers beim sensationellen Einzug in die KO Runde. Brügge ließ Bayer Leverkusen und Atletico Madrid hinter sich.

Ferran Jutgla wurde für lediglich 5 Millionen Euro Ablöse an der FC Brügge verkauft. Beim belgischen Meister schlug der Spanier hervorragend ein, netzte in wettbewerbsübergreifend 19 Partien bereits acht Mal ein und lieferte darüber hinaus fünf direkte Vorlagen.

Die Verantwortlichen hätten ihm aufgezeigt, wie er sich in Brügge weiterentwickeln könne. "Für mich war sehr wichtig, dass ich das Gefühl hatte, dort geschätzt zu werden, sie wollten mich unbedingt haben", so Jutgla, dem in den Vertragsgesprächen ein Stammplatz in Aussicht gestellt wurde. "Ich habe dann nicht lange nachdenken müssen und mich für diesen Wechsel entschieden."

Der Schritt nach Belgien entpuppte sich als richtig. Aufgeben kam für den Offensivakteur nach seiner Ausbootung in Barcelona nicht infrage. "Wenn du zurückgewiesen wirst, heißt das nicht, dass du nicht gut genug bist. Nach dieser Devise habe ich gelebt und das Ergebnis ist, dass ich im Moment in der Champions League spiele, weil ich trotz aller Rückschläge immer an mich geglaubt habe."

