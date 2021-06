FC Barcelona : Ferran Jutgla wird erster Transfer von Barça B

Nach dem erneut verpassten Aufstieg will der FC Barcelona seiner zweiten Mannschaft einen erneut aufstiegsfähigen Kader zusammenstellen. Ferran Jutgla wird offenbar der erste Neuzugang.

Dem FC Barcelona ist für seine zweite Mannschaft offenbar ein Transfercoup gelungen. Ferran Jutgla (22) schließt sich nach Sport-Angaben ablösefrei der Blaugrana an und unterzeichnet einen Einjahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison.

Jutgla war in der vergangenen Spielzeit Leistungsträger beim Ligakonkurrenten Espanyol B und führte seine Mannschaft als Kapitän an. Mit fünf Toren und zwei Vorlagen verhinderte der Flügelstürmer den Abstieg in die Viertklassigkeit.

Adria Bernabe (20, Manchester City) und Kays Ruiz-Atil (18, Paris Saint-Germain), beide im zentralen Mittelfeld beheimatet und ablösefrei, werden ebenfalls als Neuzugänge für die kommende Saison gehandelt.