FC Barcelona : Ferran Torres: Barça-Wechsel in trockenen Tüchern – alle Hintergründe

Verschiedenen Medienberichten zufolge hat der FC Barcelona die Bemühungen um Ferran Torres mit Erfolg abgeschlossen. Schon am Donnerstag könnte der Wunschspieler von Xavi Hernandez seine Unterschrift setzen.

Der FC Barcelona wird wohl in Kürze Vollzug in der Transferangelegenheit Ferran Torres melden. Einigkeit zwischen dem Flügelspieler und den Azulgrana soll schon seit einigen Wochen bestehen. Spanische Medien berichten nun von einem "Done Deal" mit Manchester City.

Wie die Sport schreibt, überweist Barça 55 Millionen Euro fest auf die Insel. Durch variable Zahlungen könnte die Summe noch um zehn Millionen Euro ansteigen. Torres erhält einen langfristigen Vertrag, wahrscheinlich über fünf Jahre.