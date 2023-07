Barça-Verkaufskandidat: Ferran Torres lässt keine Zweifel an seinen Plänen aufkommen

Unter den Spielern, die beim FC Barcelona als potenzielle Abgangskandidaten gehandelt wurden, fiel auch immer wieder der Name Ferran Torres. Im Zuge der Saisonvorbereitung in den USA stellte der 23-Jährige jedoch klar, dass er den Verein nicht verlassen möchte.

Nachdem das erste Testspiel des FC Barcelona gegen Juventus Turin aufgrund eines Magen-Darm-Virus innerhalb der Mannschaft abgesagt werden musste, starteten die Katalanen mit Verspätung in ihre Testspielserie.

Gegen den FC Arsenal gab es in Kalifornien eine torreiche 3:5-Niederlage. Dass die Gunners in der Saisonvorbereitung bereits mehr Spielpraxis hatten, wurde dabei relativ deutlich. Neben von Robert Lewandowski (34) und Raphinha (26) konnte sich auch Ferran Torres in die Torschützenliste des FC Barcelona eintragen.

"Für einen Stürmer ist es sehr wichtig, mit einem Tor zu starten, um direkt in den Rhythmus zu kommen", sagte der 23-Jährige im Anschluss an die Partie. Des Weiteren versicherte er, dass er um einen Platz in der Startelf für die kommende Saison kämpfen werde und schob somit den Wechselgerüchten zumindest vorerst einen Riegel vor.