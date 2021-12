Guardiola äußert sich : Ferran Torres zu Barça? Winter-Wechsel rückt näher

Ferran Torres hat Manchester City seinen Wechsel-Wunsch bereits mitgeteilt. Der spanische Nationalspieler will zurück in die Primera Division, am liebsten bereits in der anstehenden Winter-Transferperiode. Mit Barça hat sich der ehemalige Valencia-Stürmer bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Nun müssen noch die Sky Blues überzeugt werden. Und laut Mundo Deportivo laufen die Dinge durchaus gut für die Blaugrana. Das Sportblatt hat in Erfahrung gebracht: Die Klubs nähern sich immer weiter an.