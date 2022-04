Primera Division : Ferran Torres würde Ousmane Dembele bei Barça halten

Ferran Torres sendet einen Gruß an die sportlichen Entscheider des FC Barcelona. Während der Pressekonferenz vor dem Viertelfinalhinspiel in der Europa League bei Eintracht Frankfurt (Donnerstag, 21 Uhr) spricht sich der Winterneuzugang für eine Vertragsverlängerung mit Ousmane Dembele aus.

"Ich würde ihn hier in Barcelona behalten. Er ist ein vielseitiger Spieler und wir spielen hier in einem guten Klub. Letztendlich ist es aber seine Entscheidung, was auch immer er entscheidet, es ist das Beste für ihn", sagte Torres in der Medienrunde.

Mehr zum Thema