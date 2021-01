Umsatz-Zahlen der Top-Klubs : Football Money League: Barça vor Real Madrid, FC Bayern holt auf

Die Corona-Pandemie hat das Weltgeschehen seit rund einem Jahr im Würgegriff, was teils fatale Auswirkungen auf die Finanzhaushalte der Fußballklubs nimmt. In einer Marktanalyse des Londoner Unternehmens Deloitte verändert sich an der Spitze allerdings nicht viel.