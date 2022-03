FC Barcelona : Fran Garcia nimmt Real-Lockrufe zur Kenntnis

Fran Garcia hat das vermeintliche Interesse von Real Madrid an einer Rückholaktion in diesem Sommer registriert. "Was sein muss, wird sein", sagte der 22-Jährige in einem Interview auf dem Twitch-Kanal von El Chiringuito.

Von den angeblichen Avancen will sich der Linksverteidiger zunächst allerdings nicht aus dem Konzept bringen lassen. Er konzentriere sich nun erst mal darauf, die mit Rayo Vallecano gesteckten Ziele zu erreichen, so der fokussierte Garcia. Mit Marcelos Spiel habe er sich derweil intensiv auseinandergesetzt, nachdem er zum Außenverteidiger umgeschult worden war.

