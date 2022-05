Primera Division Francisco Trincao: Barça und Sporting klären letzte Details

Die Wolves scheinen im Umkehrschluss bereit dazu, die Vertragsstrafe in Höhe von sechs Millionen Euro zu zahlen. Diese wurde mit Barça abgemacht, sollte der Teilnehmer aus der Premier League darauf verzichten, die 29 Millionen Euro teure Kaufoption zu aktivieren.

Francisco Trincao wird am Sonntag (17 Uhr) auswärts gegen den FC Liverpool wahrscheinlich sein letztes Spiel für die Wolverhampton Wanderers bestreiten. Laut dem Journalisten Bruno Andrade laufen Wechselverhandlungen zwischen dem FC Barcelona und Sporting Lissabon.

"Er ist nicht unser Spieler, sondern ein Leihspieler. Wir müssen versuchen, alles zu verstehen, was im Vertrag steht", sagte Wolves-Trainer Bruno Lage. "Es geht nicht um die Meinung von außen, sondern um unsere Meinung darüber, was er getan hat und wie er sich während der Saison entwickelt hat." Trincao stand nicht mal die Hälfte aller Spiele in der Startelf.