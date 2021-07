FC Barcelona : Francisco Trincao verlässt Barça – für immer?

Das Personal-Karussell beim FC Barcelona dreht sich weiter. Mit Francisco Trincao wird nun ein Spieler an die Wolverhampton Wanderers verliehen, der nur sehr selten in der Startelf stand. Ein Abschied auf Raten?

Beim FC Barcelona kam der Offensivspieler hinter Größen wie Lionel Messi und Antoine Griezmann allerdings nur selten zum Zug, weshalb er sich am Ende der letzten Saison nach einem neuen Verein umsah, bei dem er mehr Einsatzzeiten bekommt.

Bei den Wolverhampton Wanderers trifft er außerdem auf zahlreiche Landsmänner, die ebenfalls von seinem Agenten Jorge Mendes vertreten werden. Die Eingewöhnung sollte ihm also deutlich leichter fallen als bei den Katalanen.

Für Barcelona bedeutet die Ausleihe von Francisco Trincao eine finanzielle Erleichterung, weil die Wanderers in den kommenden zwölf Monaten das komplette Gehalt des 21-Jährigen übernehmen. Geld, das die Verantwortlichen entweder in die Sanierung ihres Klubs oder in die Vertragsverlängerung mit Superstar Lionel Messi investieren können.