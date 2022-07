Primera Division Kuriosum bei Francisco Trincao: Wolves halten Rechte am Barça-Spieler

Eine Summe von 29 Millionen Euro hätten die Wolverhampton Wanderers an den FC Barcelona abtreten müssen, wären sie langfristig von Francisco Trincao überzeugt gewesen. Auf diesen Betrag war die vereinbarte Kaufoption festgelegt worden. Die Wolves machen aber keinen Gebrauch von diesem Passus.

Das hat eine Strafzahlung in Höhe von sechs Millionen Euro zur Folge. So weit nichts Neues in dieser Angelegenheit. BBC Sport liefert nun ein Detail, das so bisher nicht bekannt war – und durchaus kurios ist.