Primera Division Franck Kessie überglücklich: Barça wie eine zweite Familie

Für Franck Kessie ist der FC Barcelona schon jetzt ein Wohlfühlort. "Alles läuft gut, es herrscht eine sehr gute Atmosphäre", sagte er gegenüber dem vereinseigenen Kanal. "Die Mannschaftskameraden haben mich sehr gut aufgenommen. Es ist wie eine zweite Familie. Alles läuft gut, das Training, meine Beziehung zum Team, alles ist in Ordnung."

Kessie hatte seinen auslaufenden Vertrag beim AC Mailand nicht verlängert und ist Anfang des Monats ablösefrei zu Barça gewechselt. Der 25-Jährige hat mit seinem Klub natürlich einiges vor, am liebsten will er so viele Titel wie möglich holen. Mit Milan war Kessie vorige Saison italienischer Meister geworden.