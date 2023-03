Franck Kessie: Vorbild Xavi war Schlüssel für Barça-Wechsel

Kessie wird immer wichtiger

Kessie wurde von seinem einstigen Vorbild zunächst nur sehr dosiert eingesetzt. In der Hinrunde stand der Nationalspieler in LaLiga nur dreimal in der Startelf. Xavi lobte die Geduld und Demut des Neuzugangs, der zuletzt immer häufiger eingesetzt wurde.

"Es ist mir eine Freude, dass Xavi mich öffentlich als Vorbild lobt", jubiliert Kessie über die Worte seines Vorgesetzten. "Man muss geduldig sein, letztendlich wird man belohnt. Man muss die Entscheidungen und Anweisungen der Trainer ebenso respektieren wie seine Mannschaftskollegen."

Verwendete Quellen: sport.es