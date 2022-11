Franck Kessie: Was ist dran an den Wechsel-Gerüchten?

Sommer-Transfer Franck Kessie (25) sieht beim FC Barcelona bisher kaum Land. Seine Zeit in Spanien hatte sich der Neuzugang gewiss anders vorgestellt. Dennoch ist ein verfrühter Abschied im Winter kein Thema für ihn.

Die italienische Online-Plattform Calciomercato.com bringt den Ivorer mit einer Rückkehr in die Serie A in Verbindung. Bis zu seinem Wechsel im Juli trug Kessie drei Jahre lang das Trikot des AC Milan, mit dem er als Stammspieler in der letzten Saison italienischer Meister wurde.

Da sich die Parteien auf keinen neuen Vertrag einigen konnten, verließ der Nationalspieler Mailand schließlich. Wie sein Berater betont, wird Kessie in naher Zukunft nicht in die Serie A zurückkehren. "Das sind Fake News, die absolut nicht stimmen", stellte George Atangana gegenüber der Mundo Deportivo klar.

Sein geduldiger Klient fühle sich wohl in Barcelona. "Er ist erst seit ein paar Monaten im Verein und muss sich noch an die Mannschaft und den Spielstil von Barça gewöhnen, der nichts mit dem anderer Vereine zu tun hat und daher Zeit braucht."

Atangana erklärte außerdem, dass Kessie den Schritt zum FC Barcelona bewusst getätigt hat. "Er ist kein Spieler, der leicht aufgibt. Er hatte im Sommer andere Angebote und hat sich klar zu Barça bekannt."