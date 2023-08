Supertalent Noah Darvich wechselt zu Barça - Freiburg-Coach Streich enttäuscht

Der 16-Jährige sollte in dieser Saison in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga Erfahrung sammeln und übersprang die U19 des SC Freiburgs komplett. Auch diese Tatsache zeigt wie überzeugt die Freiburger von ihrem Talent sind, ruft jedoch auch andere Vereine auf den Plan.

Vor allem die Tatsache, dass der 16-Jährige beim SC Freiburg nur noch einen Vertrag bis Sommer 2024 besitzt, macht ihn für andere Klubs interessant und bezahlbar. Im Breisgau durfte sich das Juwel in der Vorbereitung auch bei den Profis zeigen. Darvich erzielte im Testspielsieg gegen die Grasshopper Zürich den 6:1 Schlusspunkt und empfahl sich für mehr Spielminuten.

Freiburg versucht das Talent behutsam aufzubauen

Der SC Freiburg versuchte seinem Talent eine klare Perspektive mit dem Weg über die dritte Liga zu den Profis aufzuzeigen, wie bei den Talenten Noah Atubolu (21) oder Noah Weißhaupt (21), die vor kurzem diesen Sprung geschafft haben. "Er ist bei uns gut aufgehoben. Wir versuchen ihn so zu begleiten, also fördern und fordern, aber nicht verbrennen, dass er in die Fußstapfen der Jungs treten kann, die gerade ihre Profiverträge verlängert haben", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Auch Trainer Christian Streich zeigt sich bei der Entwicklung Darvichs zurückhaltend, der Trainer selbst hat "Zeit und Geduld", er hoffe der Spieler ebenfalls. Danach sieht es aber nicht aus. Laut dem kicker steht Darvich vor einem Wechsel nach Barcelona.

Streich bedauert Abschied

"Wenn so ein 16-Jähriger sieht, was die ganze Zeit im Fußball abgeht, wie soll er da einen klaren Kopf behalten", bedauert Trainer Christian Streich den bevorstehenden Abschied. Der Wechsel sei "sehr schade für die Fußballschule und die Leute, die so viel in ihn investiert haben."

Noah Darvich kostet bis zu 5 Millionen Euro Ablöse

Laut Transferexperte Fabrizio Romano kassiert Freiburg eine Basisablöse von drei Millionen Euro erhalten. Die Summe kann durch Bonuszahlungen auf fünf Millionen steigen.

