FC Barcelona : Freie Bahn für Barça? Pep Guardiola dementiert Interesse an Dani Olmo

Xavi Hernandez will auf dem Januartransfermarkt einen offensiven Flügelspieler unter Vertrag nehmen. Dani Olmo befindet sich in der engeren Auswahl des FC Barcelona. Die gute Nachricht: Manchester City interessiert sich nicht für den Iberer.

Für Dani Olmo ist das Spieljahr aufgrund einer erneuten Muskelverletzung beendet. Und obwohl der 23-Jährige in den kommenden Wochen sportlich für RB Leipzig nicht in Erscheinung treten wird, befindet er sich im Fokus der Berichterstattung. Verantwortlich dafür zeichnen sich ständige Wechselgerüchte.

"Wir sind nicht an Dani Olmo interessiert", verabschiedete sich Manchester City in Person von Pep Guardiola am Montag aus dem zumindest medial gestarteten Transferrennen. Dem amtierenden Englischen Meister war neben dem FC Barcelona wieder und wieder Interesse an Olmo nachgesagt worden.