Primera Division Frenkie de Jong & Memphis Depay – das klingt nicht nach Barça-Abschied

Der FC Barcelona wird in den nächsten Wochen einige Veränderungen an seinem Kader vornehmen, auch und vor allem auf der Abgangsseite. Frenkie de Jong und Memphis Depay erwecken bei ihren Verabschiedungen in die Sommerpause nicht unbedingt den Eindruck, den Verein demnächst verlassen zu wollen.