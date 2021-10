FC Barcelona : Frenkie de Jong antwortet auf Kritik von Marco von Basten und Ruud Gullit

De Jong hatte in der vergangenen Saison in 51 Partien sieben Tore erzielt und neun Treffer vorbereitet. In knapp der Hälfte seiner Spiele kam er in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld zum Einsatz.