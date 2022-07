FC Barcelona Frenkie de Jong: Barça und Manchester United sollen sich einig sein

Der Wechsel von Frenkie de Jong zu Manchester United steht angeblich kurz vor dem Abschluss. Nach Informationen des Journalisten Oriol Domenech haben sich die Red Devils mit dem FC Barcelona auf eine Ablöse für de Jong geeinigt, die bei rund 85 Millionen Euro liegt.

Wie diese Summe aufgeteilt wird, also welcher Betrag fix nach Barcelona geht und wie viel die variablen Zahlungen umfassen, gibt Domenech dagegen nicht an. Barça braucht dringend Einnahmen in Form von Verkäufen und würde im Falle des de-Jong-Verkaufs die Planungen vorantreiben.