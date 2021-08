FC Barcelona : Frenkie de Jong sicher: Barça hat besseren Kader als letzte Saison

Der Gewinn des spanischen Pokals in der letzten Saison löste beim FC Barcelona nicht die große Freude aus. Zu groß war die Enttäuschung über das erneut frühe Aus in der Champions League sowie dem 3. Platz in der Meisterschaft hinter Atletico Madrid und Erzrivale Real Madrid. Und in der neuen Saison? Soll alles besser, erfolgreicher, werden.

Frenkie de Jong will endlich den ersten großen Titel mit Barça gewinnen und ist zuversichtlich, dass es in der neuen Spielzeit gelingen wird.

"Ich denke, wir haben den Kader für diese Saison verbessert", erläutert der Niederländer im Interview mit der Sport. "Wir wachsen als Team, es ist das zweite Jahr mit dem Trainer und die Dinge verbessern sich normalerweise in der zweiten Saison. Ich denke, in diesem Jahr werden wir Gelegenheiten haben, um große Trophäen zu kämpfen und sie zu gewinnen."