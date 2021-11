FC Barcelona : Frenkie de Jong denkt nicht an Barça-Abschied

Das spanische Programm El Chiringuito de Jugones hatte die Online-Community am Montagabend mal wieder in Wallung gebracht. Jose Alvarez hatte in der Sendung behauptet, dass Frenkie de Jong zum Verkauf stehe und den FC Barcelona im Januar verlassen könnte. Stimmt nicht, schreibt die Sport.

Zuvorderst zweifle die Barça-Chefetage nicht an der sportlichen Qualität des Niederländers, auch wenn sich dieser in den letzten Wochen von der allgemeinen Schwächephase hat anstecken lassen. Auch wenn die wirtschaftliche Notlage dazu dränge, Spieler zu veräußern, werde nicht darüber nachgedacht, einen jungen Spieler wie de Jong abzugeben.