Frenkie de Jong: "Er sagte mir, ich solle zum FC Liverpool wechseln"

Die Elftal absolvierte eine Trainingseinheit mit in Katar tätigen Gastarbeitern. Wie die Fachzeitung Sport berichtet, wurde Frenkie de Jong von einem der Arbeiter aufgefordert, sich dem FC Liverpool anzuschließen.

Über seine Zukunft will der Mittelfeldregisseur aktuell nicht detailliert sprechen. Er fühle sich sehr wohl in Barcelona, "aber, ​​wir sind hier bei der Weltmeisterschaft." Daher konzentriere er sich auf die WM und die "größte Bühne des Weltfußballs". Er habe immer davon geträumt den WM-Titel zu gewinnen. "Also konzentrieren wir uns sehr darauf."