Frenkie de Jong: Erik ten Hags Werben bleibt ohne Wirkung

Frenkie de Jong (25) verweigerte im vergangenen Sommer einen Wechsel zu Manchester United. Trotz weiterer Avancen aus der Premier League hält der niederländische Nationalspieler an seiner Meinung fest.

Frenkie de Jong hat auch in der kommenden Transferperiode nicht vor, dem FC Barcelona den Rücken zu kehren. Das hat Transferinsider Fabrizio Romano in Erfahrung gebracht. De Jongs Vertrag bei Barça ist noch bis 2026 gültig.

Manchester United baggerte im vergangenen Sommer heftig an de Jong. Mit Barça waren sich die Red Devils dem Vernehmen nach über die Transfermodalitäten einig. Die Katalanen wollten de Jong verkaufen, um dessen Gehalt einzusparen und eine hohe Ablösesumme zu kassieren.

Erik ten Hag würde es "lieben" mit de Jong zu arbeiten

Frenkie de Jong sträubte sich allerdings gegen einen Abschied. Der Niederländer fühlt sich sportlich und privat nach wie vor wohl in Barcelona. Auch das Werben seines ehemaligen Ajax-Trainers Erik ten Hag, seit Juli 2022 Coach von Manchester United, in den vergangenen Monaten hat nichts an de Jongs Haltung geändert.