FC Barcelona Der Fall Frenkie de Jong: Van der Vaart wirft Barça Mafia-Methoden vor

Der FC Barcelona bekleckerte sich im Bestreben, Frenkie de Jong (25) zu verkaufen, in diesem Sommer nicht gerade mit Ruhm. Ein Landsmann de Jongs geht noch einen Schritt weiter und bezichtigt die Katalanen, im höchsten Maße unseriös zu handeln.

Der langjährige HSV-Profi Rafael van der Vaart (39) beobachtet die Transfer-Saga um de Jong nur aus der Ferne. Sein Urteil über den FC Barcelona dürften die meisten Fans aktuell aber als ziemlich naheliegend interpretieren. "So kann man Menschen nicht behandeln", wird der frühere Spielmacher von der AS zitiert.

Dass Barça seinen Profi zu Gehaltskürzungen oder zu einem Verkauf drängen will, bringt van der Vaart so richtig zur Weißglut. "Frenkie verdient zu viel? Zuerst unterschreibst du einen Vertrag und dann erfüllst du ihn oder du gehst zu guten Konditionen, aber so ist es nicht. Das ist eine Mafia und sie müssen bestraft werden."