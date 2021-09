FC Barcelona : Frenkie de Jong: "Ich glaube nicht, dass ein Trainerwechsel die Lösung wäre"

Der FC Barcelona ist mit zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spieltagen historisch schlecht in die Champions League gestartet. Ronald Koeman ist höchst umstritten. Frenkie de Jong hält allerdings nichts von einem Trainerwechsel.

"Ich kann nicht über Koeman sprechen, es geht nicht um mich. Aber ich glaube nicht, dass ein Trainerwechsel die Lösung wäre", sagte der niederländische Nationalspieler nach dem 0:3 bei Benfica Lissabon.

Barcelonas ernüchternde Bilanz nach zwei Spieltagen in der Königsklasse: 0:6 Tore, 0 Punkte, letzter Tabellenplatz. So schlecht waren die stolzen Katalanen in ihrer Geschichte bisher noch nie gestartet.