FC Barcelona Frenkie de Jong: Manchester United legt Barça erstes Angebot vor

Der FC Barcelona muss dringend Transfererlöse generieren, um sich über Wasser halten zu können. Frenkie de Jong ist wider Willen zum Verkaufskandidat ausgeschrieben worden, was Manchester United angeblich den ersten Scheck ausstellen lässt.

"Frenkie bringt der Mannschaft zusätzliche Qualität und ist deshalb 112 Millionen Euro wert", sagte Louis van Gaal vor wenigen Tagen über Frenkie de Jong, nachdem zuvor das CIES Football Observatory den Mittelfeldspieler des FC Barcelona zum siebtwertvollsten Fußballprofi der Welt ausgezeichnet hatte.

Ganz so hoch fällt das Eröffnungsangebot von Manchester United offenbar nicht aus. Die Red Devils sind inzwischen mit einem ersten Angebot in den katalanischen Büroräumen eingedrungen, berichtet Marca. Die Sportzeitung beziffert die Offerte auf einen Fixbetrag in Höhe von 60 Millionen Euro sowie variable Zahlungen über 20 Millionen Euro.

Erik ten Hag soll besessen davon sein, de Jong in seinen Kader installieren zu wollen. Das rührt vor allem aus der gemeinsamen Zeit bei Ajax Amsterdam, während derer sich die beiden niederländischen Landsmänner bestens verstanden und miteinander harmoniert haben.