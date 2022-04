Frenkie de Jong: ManCity fing sich Barça-Absage ein

Torres war im zurückliegenden Januartransferfenster für 55 Millionen Euro Grundablöse von Manchester nach Barcelona gewechselt. Die Skyblues wollten offenbar ausnutzen, dass de Jong zum Zeitpunkt der Verhandlungen in einem Formtief steckte, das er inzwischen allerdings überwunden hat.

Im Rahmen der Verhandlungen über den Transfer von Ferran Torres ist Manchester City offenbar mit der Idee beim FC Barcelona vorstellig geworden, Frenkie de Jong in den Deal zu integrieren. Davon berichtet zumindest der Barça-nahe Reporter Gerard Romero, der anfügt, dass die Blaugrana auf die Anfrage ein schnelles "Nein" parat hatten.

Torres weiß in seinen ersten Wochen in der katalanischen Metropole ebenfalls zu überzeugen. Der quirlige Spanier kommt in den ersten 20 Barça-Pflichtspielen auf starke sieben Tore und sechs Vorlagen.