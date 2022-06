FC Barcelona "Größter Verein der Welt": Frenkie de Jong mit Bekenntnis zu Barça

Manchester United baggert heftig an Frenkie de Jong. Barça würde ihn wohl gehen lassen, um eine hohe Ablösesumme einzusacken. Doch der Niederländer denkt offenbar gar nicht daran, die Katalanen zu verlassen.

Der Nationalspieler machte diesbezüglich klare Ansagen vor dem Match gegen Polen (2:2). "Ich bleibe lieber bei Barcelona", erklärte er bei ESPN. "Barcelona ist einfach mein Traumklub. Auch schon von klein auf."

Wenngleich die ersten drei Jahre in Spanien mit nur einem Pokalsieg unbefriedigend verliefen, will Frenkie de Jong weiterhin im Camp Nou auflaufen. "Ich habe meine Wahl nie bereut, obwohl ich mir in Sachen Titel mehr erhofft hatte, als ich bisher erreicht habe. Aber ich habe meine Wahl nie bereut."

Nach dem Remis gegen Polen ließ ein Reporter dennoch nicht locker und fragte überspitzt: "Verlassen Sie die katalanischen Strände für die Kälte von Manchester?" Der Vergleich entlockte De Jong ein Lachen. "Ich kann nicht. Ich kann nichts sagen", stammelte der Mittelfeldspieler im Anschluss.