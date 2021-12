FC Barcelona : Frenkie de Jong noch immer geflasht von Barça – ohne Freundin Mikky würde "Chaos herrschen"

"Ich habe immer noch Momente, in denen ich zum Trainingszentrum fahre, den blauen Himmel und die Sonne sehe und plötzlich merke: Ich bin in Barcelona", erklärte der Mittelfeldspieler. Es mache ihn immer noch stolz, für Barça aufzulaufen.

Vor allem in den sozialen Netzwerken sei die Kritik unverhältnismäßig: "Die Leute in den sozialen Medien reagieren immer über, weil sie gehört werden wollen. Andererseits bekommst du über Social Media auch viel Unterstützung von Supportern." Er schenke den sozialen Medien und den Kommentaren unter seinen Beiträgen aber nicht viel Aufmerksamkeit.

Frenkie de Jong vermisst Freunde und Familie – Freundin Mikky Kiemeney und Hund helfen

Frenkie de Jong gesteht zudem, dass in seinem Zuhause ohne Lebensgefährtin Mikky Kiemeney "Chaos herrschen" würde. "Sie hilft mir sehr", so de Jong. Nach zweieinhalb Jahren in Barcelona vermisst die Niederländer an seiner Heimat nur eine Sache: "Das Einzige, was ich an meiner Heimat vermisse, sind meine Familie und Freunde."

Glücklicherweise könne seine Familie aber ab und an vorbeikommen, betont der amtierende Copa-del-Rey-Sieger: "Zum Glück habe ich meine Freundin hier und wir haben einen Hund, das ist schön."