Primera Division Frenkie de Jong plaudert in der Barça-Kabine: "Unmöglich zu gehen"

Der FC Barcelona, so war es in Spanien zu vernehmen, will den Verkauf von Frenkie de Jong an Manchester United so schnell wie möglich abschließen – am liebsten noch an diesem Freitag. Dazu wird es aber höchstwahrscheinlich nicht kommen.

Barça braucht dringend Geld, um Spieler wie Franck Kessie und Andreas Christensen für den Spielbetrieb melden zu können. De Jong sperrt sich aber weiterhin gegen einen Abgang und soll laut Sport in der Umkleidekabine gesagt haben: "Es ist unmöglich für mich zu gehen."