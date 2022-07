FC Barcelona "Erpressung": Schwere Vorwürfe gegen Barça wegen Frenkie de Jong

Vor wenigen Tagen war Gary Neville im Fall Frenkie de Jong in brüskem Ton gegen den FC Barcelona vorgegangen. Evgeniy Levchenko stimmt in den Chor der Kritiker ein, und geht sogar noch einen Schritt weiter.

Der FC Barcelona will aufgrund seiner wirtschaftlichen Probleme Frenkie de Jong abgeben, am liebsten für 85 Millionen Euro an Manchester United. Der Niederländer will Barça allerdings nicht verlassen.

Von den Bossen soll er im Zuge dessen aufgefordert worden sein, bei einem Verbleib auf die Hälfte seines Gehalts zu verzichten. De Jongs Einkommen soll in der kommenden Saison bis zu 30 Millionen Euro betragen – in der aktuellen finanziellen Verfassung ein Schlag ins Kontor.